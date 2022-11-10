Ankara Çankaya’da 3+1 daire mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara ili, Çankaya İlçesi, Murat Mahallesi Samatya Sokak 6 numarada yer alan Tanrıverdi apartmanının bulunduğu yere rastlayan zemin kat 12 numaralı mesken vasıflı taşınmaz tapu kaydında, Murat Mahallesi 5698 ada, 14 parselde kayıtlı 849,00 m² yüzölçümlü 40/850 arsa paylı zemin kat 12 numaralı taşınmazın bulunduğu binanın 3 bodrum+ zemin+ 2 normal kattan oluştuğu, binada 21 konut ve 2 dükkan olmak üzere toplam 23 bağımsız bölüm olup normal katlarda 4 er adet meskenin bulunduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda mesken, antre, ikisine salondan geçilen 3 oda (salona bağımlı) salon, mutfak, wc, banyo ve 1 balkondan oluştuğu, giriş kapısı çelik, iç kapılar yağlı boyalı suntalam kaplama kapı, pencereler çift camlı pvc doğrama, ısınmanın doğalgazlı kombili sistem ile sağlandığı, net alanı 89 m²+ 9 m² balkon (brüt 109 m²) olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Adresi : Murat Mahallesi Samatya Sokak Tanrıverdi Apartmanı No: 6/12 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2022 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2022 – 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 14:00

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