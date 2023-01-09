Ankara Çankaya’da 3+1 daire mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar (Kızılırmak) Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1435. Sokak 11 numarada Nova Tower Sitesinde A bloğun bulunduğu yere rastlayan zemin kat, 90 nolu taşınmaz tapu kaydında Karakusunlar Mahallesi, 27522 ada, 9 parselde kayıtlı 8.381,00 m² yüzölçümlü, 24/8381 arsa paylı A blok, zemin kat, 90 nolu çatı aralı mesken ve eklentisi 90 nolu depo ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu binanın yaklaşık 10-12 yaşında olduğu, bodrum kat, 3 bodrum kat, zemin kat ve 35 normal katlı olup, toplam 90 daire bulunduğu, blok önünde güvenlik kulübesinin yer aldığı, kapıda diafon sisteminin mevcut olduğu, binanın altında kapalı otopark bulunduğu, ayrıca 3 adet insan ve 1 adet yük asansörünün yer aldığı, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda mesken güney-batı cepheli yönetim odasının yanında yer aldığı, 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo ve çamaşır odası (kiler) bulunduğu ancak oturan şahıs tarafından 1 oda ile kiler olarak kullanılan çamaşır odasının yönetim odasından geçici olarak buraya dahil edildiği, onaylı proje kapsamında ise daire 2 oda, salon, antre, mutfak ve banyodan müteşekkil olduğu, dış kapısı çelik, iç kapıları parlak lake kapı, pencereler ısı camlı pvc doğrama olduğu, ısınmanın doğal gaz merkezi sistem ile sağlandığı, yapılan ölçümde fiili kullanım alanının (yönetim odasına ait 1 oda ve kiler ile birlikte) 111,00 m² yönetim odasına ait 1 oda ve kiler haricindeki net kullanım alanı ise 85,00 m² olarak ölçüldüğü, bodrum katta 90 nolu deponun 6m² olarak ölçüldüğü, tapu kaydında çatı aralı mesken denilmekle beraber, çatı arasında olmayıp zemin katta olduğunun tespit edildiği bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Karakusunlar (Kızılırmak) Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1435 Sokak Nova Tower Sitesi A Blok No:11/90 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2023 – 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2023 – 14:00

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