Ankara Çankaya’da 3+1 daire mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara ili, Çankaya İlçesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi Cebeci Doruğu Sokak 28 numarada yer alan Pınar Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 3 kat 12 nolu mesken ve eklentisi 12 Nolu kömürlük vasıflı taşınmaz tapu kaydında, Ertuğrul Gazi Mahallesi 2970 ada, 10 parsel 621,00 m² yüzölçümlü, 54/621 arsa paylı 3.kat, 12 nolu mesken ve eklentisi 12 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina ayrık nizam betonarme yapı tarzında inşa edildiği, zemin+ 3 normal kat olmak üzere toplam 4 katlı olduğu, her katta 3 er daire olmak üzere 12 adet bağımsız bölümün bulunduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup fiili durumda mesken Cebeci Doruğu Sokaktan binaya bakınca ön sağ tarafta yer almakta olup kuzey-doğu yönlü olduğu, antre, salon, 1 oda, salondan açılan 2 oda, mutfak, banyo,wc ve 1 adet balkondan oluştuğu, giriş kapısı çelik, iç kapıları yağlı boyalı ahşap, pencere doğramalarının pvc ısı camlı olduğu, ısınma sisteminin kombi ile sağlandığı,eklenti kömürlüğün arka bahçede bulunduğu, net kullanım alanı 85,85 m², 8,00 m² balkon olmak üzere balkon dahil kullanım alanının 93,85 m2 olduğu, taşınmazın köklü bir tadilat gerektirdiği bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Adresi : Ertuğrul Gazi Mahallesi Cebeci Doruğu Sokak Pınar Apartmanı No: 28/12 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2023 – 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2023 – 10:10

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