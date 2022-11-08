Ankara Çankaya’da 3+1 daire mahkemeden satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre,

Ankara ili, Çankaya İlçesi, Yücetepe Mahallesi İleri Sokak 28 kapı numaralı İleri Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 2. Kat 9 nolu mesken ve eklentisi 9 nolu kömürlük vasıflı taşınmaz tapu kaydında, Yücetepe Mahallesi 4339 ada, 9 parselde kayıtlı 1.100,00 m² yüzölçümlü 270/2400 arsa paylı 2. kat 9 nolu mesken ve eklentisi 9 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu binanın ayrık nizam yığma yapı tarzında inşa edildiği, bodrum+ zemin+ 2 normal kat olmak üzere toplam 4 katlı olduğu, binada katlarda 3 er daire olmak üzere 9 adet mesken kullanımlı bağımsız bölümün bulunduğu, binanın önünde zemini kilitli parke taş kaplı açık otopark alanının mevcut olduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda mesken, İleri Sokaktan binaya bakınca ön cephede, sol tarafta kalmakta olup kuzey ve doğu yönlü olduğu, antre, 3 oda, salon, mutfa, banyo ve 2 adet balkondan oluştuğu, giriş kapısı çelik, iç kapıları kaplamalı ahşap kapı, pencere doğramaları renkli pvc doğrama olup ısı camlı olduğu, antrede wc niniptal edilerek gömme vestiyer olarak kullanıldığı, 2 oda ve banyonun yer aldığı koridora salondan geçildiği, balkonlar salon ve mutfak ile irtibatlı olup her iki balkonun cam balkon ile kapatıldığı ısınmanın kombi ile sağlandığı, net faydalı alanı balkonlar dahil 97,49 m², balkon alanın 9,23 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir.Ortaklığın giderilmesi yoluyla birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış,KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE ANKARA 2 SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 08/03/2022 TARİH 2021/662 ESAS 2022/293 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

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Adresi : Yücetepe Mahallesi İleri Sokak İleri Apartmanı No: 28/9 Çankaya / ANKARA

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2022 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2022 – 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 13:30

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