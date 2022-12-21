Ankara Çankaya’da 3+1 daire mahkemeden satılacak

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Ankara Satış Memurluğu tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Gökkuşağı Mahallesi 1163. Cadde Gül Apartmanı No: 8/19 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 05/06/2023 günü, 2. Satış Günü ise 30/06/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız