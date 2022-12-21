Ankara Çankaya’da 3+1 daire mahkemeden satılacak

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Ankara Satış Memurluğu tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Ertuğrul Gazi Mahallesi Cebeci Doruğu Sokak Pınar Apartmanı No: 28/12 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 15/02/2023 günü, 2. Satış Günü ise 15/03/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız