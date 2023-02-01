Ankara Çankaya’da 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Malazgirt Mahallesi, 27220 Ada, 10 Parsel, 3. Kat, 10 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz: Ankara 9. İcra Hukuk Mahkemesi’ nin 22/09/2022 Tarihli 2022/439 Esas ve 2022/629 Karar sayılı ilamı gereğince değer tespiti yapılan ve mahkeme dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre taşınmaz: ” Taşınmazın Konumu: Kıymet takdirine konu taşınmaz 1003 Sokağa cepheli olup, kuzey cephesinde Dikmen Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın kuzey-doğusunda Ayhan Sümer Anadolu Lisesi ile 27 Aralık Lions Ortaokulu vardır. Ayrıca 1003 Sokak üzerinde yapılı Park vardır. Şehir merkezine yakın konumlu olup, bulunduğu konum itibariyle etrafında yapılaşma tamamlanmış durumdadır.

Adresi : Osman Temiz (Tapuda: Malazgirt) Mah. 1003 Sokak Çiçek Apartmanı No: 18/10 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 – 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 – 11:30 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2023 – 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2023 – 11:30

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