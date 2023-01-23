Ankara Çankaya’da 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, 26682 Ada, 2 Parsel, B Blok, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Satılacaktır. Site toplam 4 bloktan oluşmakta olup gayrimenkul B Blokta yer almaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı siteye ait açık otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 1997 yılında inşaatına başlanmış olup, 24 yaşındadır. Binaya ait enerji kimlik belgesi temin edilememiştir. Taşınmaz güneydoğu ve güneybatı olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz yerinde ve projesine göre; 135m² net, 166m² brüt kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz projesine göre zemin katta; 3 oda, salon, mutfak, çamaşır odası, 2 banyo, wc, duş, 2 balkon, koridor ve hol alanlarından oluşmaktadır. Banyo ve wc alanlarında; zemin seramik, duvar fayans, tavan plastik, kapı ahşap, pencere pvc doğrama şeklindedir. Antre alanlarında ise zemin seramik, duvar plastik boya, tavan plastik boyalı, giriş kapısı çelik kapı şeklindedir. Taşınmazın balkon bölümleri cam ile kapatılmıştır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Birlik Mahallesi, 451. Cadde, Zirvekent-1 Konutları Sitesi, B Blok No:7B Daire:2 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 – 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 10:23 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2023 – 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2023 – 10:23

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