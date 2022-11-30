Ankara Çankaya’da 3+1 daire icradan satılıktır

- Reklam -

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Şimşek Sokak, 38 kapı numaralı Barış Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 3. kat, 22 nolu taşınmaz tapu kaydında Kavaklıdere Mahallesi, 1297 ada, 26 parselde kayıtlı, 1.180,00 m² yüzölçümlü, 28/700 arsa paylı, 3. kat, 22 nolu meskenin bulunduğu binanın yaklaşık 48 yaşında olduğu, 2 bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kattan oluştuğu, toplam 26 dairenin bulunduğu, bina ön bahçesinin otopark olarak kullanıldığı, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda mesken Şimşek Sokak üzerinden bakıldığında sol arka ve yan tarafta yer alan mesken güney ve batı olmak üzere 2 cepheli olduğu, 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve 1 balkondan oluştuğu, balkonun mutfağa ve odaya açıldığı, kapı ve penceresi ısı camlı pvc doğrama, korkuluğun demir doğrama olduğu, giriş kapısı, iç kapılar ve pencereler yağlı boyalı ahşap doğrama, pencereleri panjurlu olduğu, ısınmanın merkezi kalorifer ile sağlandığı, balkon dahil net kullanım alanının 96 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Remzi Oğuz Arık Mahallesi Şimşek Sokak Barış Apartmanı No: 38/22 Çankaya / ANKARA

- Reklam -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2023 – 10:20

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 10:20

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2023 – 10:20

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız