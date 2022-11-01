Ankara Çankaya’da 3+1 daire icradan satılık (çoklu satış)

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, MEŞRUTİYET Mahalle 1087 Ada, 23 Parsel, zemin kat 3 nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz projesine ve mahalline göre; 85 m² net, 105 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, balkon ve antre-hol alanlarından oluşmaktadır.Taşınmaz Tapu kayıtlarına göre Mesken olup mahallinde kiracı tarafından Cafe -Bilardo salonu şeklinde işletilmekte.
- Adresi : Kazım Özalp Mahallesi, Selanik Caddesi, No: 72/1,2,3 Çankaya / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2022 – 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2023 – 13:50
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