Ankara Çankaya’da 3+1 daire icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, AZİZİYE Mahalle/Köy, 7047 Ada, 11 Parsel, 1. bodrum kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm MESKEN nitelikli taşınmaz;

Ana taşınmaz 707 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde 3 bodrum+Zemin Kat +3 Normal kattan oluşmaktadır.

Ana taşınmaz 7 katlı ve 18 bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Binaya ait çekme mesafesinde açık otopark alanı mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı bina 1972 yılında inşaatına başlanmış olup, 50 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait dosya içeriğinde enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.

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Adresi : Aziziye Mahallesi Hoşdere Caddesi Barış Apartmanı No: 177 Daire No: 4 Çankaya / ANKARA

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2022 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2023 – 14:00

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