Ankara Çankaya’da 3+1 daire icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi 27471 Ada, 1 Parsel, KIZILIRMAK Mahalle/Köy, B BLOK/ 5. KAT / 22 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz fiili durum itibariyle; giriş holü-koridor, mutfak, salon, 3 oda, 1 banyo, 1 wc ve 1 balkon mahallerinden oluşmaktadır.Bina girişi bodrum kattan verildiği için asansör ile 5. ve 6. Katların ara kotundadır. Taşınmazın Belediye İmar Arşivinden temin edilen mimari projesinde numarataj hatası bulunmakta olup tapu arşiv projesine göre konum doğruluğu tespit edilmiştir.
- Adresi : Kızılırmak Mahallesi, 1446.Cadde, No: 5B Daire: 22 Çankaya / ANKARA
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 10:05
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 10:05
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