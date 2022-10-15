Ankara Çankaya’da 3+1 daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Cevizlidere Mahallesi, 1228.Sokak, Ekincan Apt. No: 5/19 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 24/11/2022 günü, 2. Satış Günü ise 22/12/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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