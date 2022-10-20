Ankara Çankaya’da 3.047 m² arsa mahkemeden satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler Mahallesi, Lizbon Caddesi ile 1238. Caddenin kesiştiği köşede yer alan taşınmaz tapu kaydında Öveçler Mahallesi 27002 ada 5 parsele kain 3.047,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz Çetin Emeç Bulvarına 450 m mesafede, Cevizlidere Caddesine 300 m mesafede bulunduğu, arsa Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı bitişiğinde olup Öveçler Mahalle Muhtarlığına 300 m mesafede yerleşim alanları içerisinde bulunduğu, yakın çevresinde park, okul ve vb sosyal donatı alanlarının mevcut olduğu, arsa üzerinde her hangi bir yapı ve müştemilat bulunmadığı, arsanın dikdörtgen düzgün geometrik yapısı olup topoğrafik yapısının düz olduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
- Adresi : Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi İle 1238. Caddenin Kesiştiği Köşede Yer Alan Arsa Çankaya / ANKARA
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2023 – 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2023 – 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2023 – 12:00
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