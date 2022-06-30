Ankara Çankaya’da 241 m² dubleks daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 241 m² dubleks daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Güzeltepe Mahallesi, Özvatan Caddesi, A Blok, No: 20 Daire No: 4 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 17/08/2022 günü, 2. Satış Günü ise 13/09/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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