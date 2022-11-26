Ankara Çankaya’da 231 m² dubleks daire icradan satılıktır

- Reklam -

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, HARBİYE Mahalle, 2831 Ada, 5 Parsel, 3. Kat, 28 B.B. Nolu Çatı Arası Kullanımlı Konut. Taşınmaz güney-batı cephelidir. Taşınmaz projesinde; 202 m² net, 230 m² brüt + 34 m² açık teras (3.kat:114 m2 net, 130 m2 brüt, Çatıarası: 88 m² net, 100 m² brüt)kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz yerinde; 231 m² net, 263 m² brüt + 8 m²açık teras (3.kat:114 m² net, 130 m² brüt, Çatı arası: 117 m2 net, 133 m² brüt)kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz 3.Normal katta; 1 oda, salon, mutfak, banyo, antre, wc, 1 balkon, Çatı arası katında; 2 oda, 1 adet çatı arası alanı, 1 banyo, 1 wc, 1 adet açık ve kapalı teras alanlarından oluşmaktadır. Mülk Sahibi mesken olarak kullanmaktadır.

Adresi: Harbiye Mahallesi, Nakış Sokak, No: 13/28 Çankaya / ANKARA

Artırma Bilgileri

- Reklam -

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2023 – 11:20

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 11:20

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2023 – 11:20

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız