Ankara Çankaya’da 2+1 daire mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara ili,Çankaya İlçesi,Maltepe Mahallesi Neyzen Tevfik Sokak 44 numarada yer alan Sevgi Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 2. Kat 15 numaralı taşınmaz tapu kaydında, Maltepe Mahallesi 5871 ada, 6 parsel 850,00 m² yüzölçümlü, 147/2944 arsa paylı 2. Kat 15 nolu satışına karar verilen meskenin bulunduğu bina, betonarme olarak bodrum kat, zemin kat+ 3 normal kat olmak üzere toplamda 5 katlı olarak ayrık nizamda inşa edildiği, toplam 20 adet bağımsız bölümün bulunduğu, yaklaşık 56 yıllık olduğu, parsel sınırları içerisinde açık otopark imkanının mevcut olduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup fiili durumda mesken, 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo, wc ve balkondan oluştuğu, giriş kapısı ve iç kapıları yağlı boyalı ahşap doğrama kapı, pencere ve balkon kapısı çift,içi dış çift yağlı boyalı ahşap doğrama olduğu, salon zemini kullanılamaz halde marley kaplı olduğu, mutfakta oldukça deforme olmuş beton tezgah bulunmakta olup dolabın olmadığı, ısınmanın merkezi sistem kalorifer ile sağlandığı, meskenin uzun yıllardır kullanılmadığı, mesken kuzey batı ve kuzey doğu olmak üzere 2 cepheli, Döngel Sokağa göre ön, Neyzen Tevfik Sokağa göre arka cephede kaldığı, net kullanım alanı balkon hariç 57 m² olarak ölçüldüğü, balkonun net 6 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Adresi : Maltepe Mahallesi Neyzen Tevfik Sokak Sevgi Apartmanı No: 44/15 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2023 – 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2023 – 13:30

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