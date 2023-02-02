Ankara Çankaya’da 2+1 daire mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Azerbaycan Caddesi (Eski 3. Cadde) 14 kapı numaralı Sümer Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 1. kat, 8 nolu taşınmaz tapu kaydında Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 14 parselde kayıtlı 695,00 m² yüzölçümlü, 12/168 arsa paylı, 1. Kat, 8 nolu meskenin bulunduğu bina bodrum, zemin ve 2 nolu normal müteşekkil betonarme bir yapı olduğu yaklaşık 55 yıllık eski bir bina olduğu, her katta 4’er daire olduğu toplam 16 bağımsız bölümün olduğu, bitişik nizam tarzında inşa edildiği arka tarafında bahçesinin bulunduğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda mesken binanın arka cephesinde batı yönlü ara bir daire olduğu, 2 oda, salon, antre, ara-hol, mutfak, banyo, wc ve bir balkondan oluştuğu dış kapısının ahşap kapı, iç kapıları yağlı boyalı ahşap kapı, pencereleri pvc doğrama olup ısı camlı olduğu, salon balkonla irtibatlı olup aynı balkonun başka bir oda ile irtibatlı olduğu balkonun demir doğrama ile kapalı olduğu mutfak ile odalardan birinin aydınlığa baktığı, ısınmanın merkezi sistemle sağlandığı meskenin içten içe yapılan ölçümler sonucunda balkonu dahil toplam kullanım alanı 80,00 m² olarak ölçüldüğü bağımsız bölümün hali hazırda boş olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Bahçelievler Mahallesi Azerbaycan Caddesi (Eski 3. Cadde) Sümer Apartmanı No: 14/8 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 – 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 – 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 – 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 – 10:40

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