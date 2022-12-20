Ankara Çankaya’da 2+1 daire mahkemeden satılacak

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Ankara Satış Memurluğu tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 2+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit İsmail Kılıç Sokak Yolaç Apartmanı No: 23/2 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 06/02/2023 günü, 2. Satış Günü ise 03/03/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız