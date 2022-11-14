Ankara Çankaya’da 2+1 daire icradan satılık

- Reklam -
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, 2647 Ada, 16 Parsel, 1. Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Bina; Zemin+3 normal kattan oluşmaktadır. Bina; 4 katlı, 12 bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi zemin kat, seviyesinden sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait otopark bulunmamaktadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.
Adresi : Bahçelievler Mahallesi Taşkent Caddesi No: 62 Daire:5 Çankaya / ANKARA
- Reklam -
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 10:30
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 10:30
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 10:30
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 10:30
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
- Reklam -