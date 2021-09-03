Ankara/Çankaya’da 156 m² daire icradan satılacak

Ankara 9. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 156 m² daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

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Adı geçen dairenin, Karakusunlar Mah. Malcolm X Cad. No:24 Bayındır Apt. Kat:2 D:8 adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 05/10/2021 günü, 2. Satış Günü ise 02/11/2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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