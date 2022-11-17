Ankara Çankaya’da 1+1 daire icradan satılıktır

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, ÖVEÇLER Mahallesi, 7541 Ada, 10 Parsel, Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm. Ana gayrimenkule ait 15.04.1993 tarih 109 nolu yapı ruhsat belgesi ile 06.06.1995 tarih 129/95 nolu yapı kullanma izin belgesi (iskan) bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın içinde bulunduğu 7541 ada 10 parsel için Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü’ nde yapılan incelemede; Ayrık Nizam, 3 Kat, Konut Alanı imarlı olduğu, Yola 7 metre, Komşu parsellere 4.50 metre çekme mesafeli imar şartları bulunduğu öğrenilmiştir.

Adresi : Aşşağı Öveçler Mah 1322 Cadde Akay Aprt. No: 13/1 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2022 – 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2022 – 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 10:09

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