Ankara Çankaya’da 1+1 daire icradan satılıktır (hisseli satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, GAZİOSMANPAŞA Mahalle, 2547 Ada, 4 Parsel, 2. Bodrum Kat, 3 B.B. Nolu Meskendeki borçlu Ali ye ait 259/1296 HİSSE.Taşınmaz güney cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 47 m2 +23 m2 eklenti toplam 70 m2 (brüt 77 m2) alanlıdır. 3 nolu meskene ait yaklaşık 23 m2 eklenti depo alanı taşınmaza salon olarak dahil edilmiştir.Projesinde; salon, mutfak nişi+oda, antre, hol, banyo, wc hacimlerinden oluşmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede Mutfak nişi+oda bölümünün bölünerek mutfak ve 1 oda şeklinde inşa edildiği tespit edilmiştir. Keşif anında boş olup kullanılmamaktadır.

Adresi : Gaziosmanpaşa Mah. John F. Kennedy Cad. No: 107 Daire:3 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 12:30

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