Ankara Çankaya’da 1+1 daire icradan satılık

- Reklam -
- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, KEKLİK PINARI Mahallesi, 27268 Ada, 11 Parsel, 1. Bodrum Kat 5 Nolu Bağımsız Bölümün bulunduğu Taşınmazın içinde bulunduğu yapı 2 bodrum, zemin ve 3 normal kat+ çatı katı olmak üzere toplamda 6 katlı betonarme yapıdır. Onaylı Mimari projesine göre binanın 2. Bodrum katında kapıcı dairesi, Su deposu, kazan dairesi ve 1 adet mesken, 1. Bodrum katında 5 adet mesken zemin katında 3 adet mesken ve normal katlarda 3’er mesken olmak üzere toplam 18 BB den oluşmaktadır. Bina girişi günaye yönünden, binanın zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.
- Adresi : Malazgirt Mah. 929 Sok. No: 33 D: 5 Çankaya / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2022 – 10:10
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 10:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 10:10
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2023 – 10:10
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
- Reklam -