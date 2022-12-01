Ankara Çankaya’da 1.049 m² arsa mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi 2127. Cadde, 2146. Sokak ve 2132 Sokak ile çevrili arsa vasıflı taşınmaz tapu kaydında Mustafa Kemal Mah. 28296 Ada, 11 Paksele Kain 1.049,00m² yüzölçümlü, Arsa Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) yaklaşık 725m,Sabancı Bulvarına yaklaşık 200m, Bilkent Metro istasyonuna yaklaşık 825m kuş uçuşu mesafede olduğu, batısında 2127 Cadde, güneyinde 2146 sokağa, doğusunda 2132 sokağa ve kuzeyinde aynı ada 10 numaralı parsele cepheli, 3 tarafı yol ile çevrili köşe parsel konumunda, geometrik olarak güney batı köşesi velev olan dikdörtgen formunda, topografik olarak az eğimli, halihazırda üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmadığı, yaklaşık 80m2lik bölümünde inşaat kerestelerinin yığılı olduğu, ahşap dikme üzeri oluklu sac ile üzerinin geçici-basit sundurma tarzında kapatıldığı, sundurmanın ekonomik değerinin bulunmadığı, kıymet takdirinde dikkate alınmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi 2127. Cadde, 2146. Sokak Ve 2132 Sokak İle Çevrili Arsa Çankaya / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2023 – 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2023 – 12:00

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