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10 Mayıs 2019
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” Kapsamında “ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ” Sloganıyla 14 Mayıs'ta Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde Bir Etkinlik Programı Düzenliyor
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Ankara Büyükşehir’den ‘Engelleri Birlikte Aşalım’ Etkinliği

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” Kapsamında “ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ” Sloganıyla 14 Mayıs’ta Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde Bir Etkinlik Programı Düzenliyor

Halk oyunları, işaret dili, mehter takımı ve dans gösterile ile eğlenme imkanı bulacak olan engelli vatandaşlardan, engelli merkez üyesi 8 kişiye akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye edilecek.

ENGELLİ VATANDAŞLAR ÜCRETSİZ EGO OTOBÜSLERİYLE TAŞINACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” kapsamında engelli vatandaşlar için eğlence dolu bir etkinlik hazırladı.

         Hayata geçirdiği örnek projelerle engelli vatandaşların her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Salı günü Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” programı ile birbirinden renkli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

ETKİNLİĞE TÜM BAŞKENTLİLER DAVETLİ

         Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu’nda saat 14.00’da gerçekleşecek olan etkinlik, Mehter Takımı gösterisiyle başlayacak.

         7’den 70’e tüm Başkentlilerin davetli olduğu etkinlikte; Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ve Elvankent Aile Yaşam Merkezi Engelli Lokalleri üyelerinin halk oyunları, işaret dili ve dans gösterileri yer alacak.

AKÜLÜ VE MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE EDİLECEK

            Engelliler Hizmet Merkezi’ne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi engelli üyelere yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yıl boyu akülü ve manuel tekerlekli sandalye yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası programı nedeniyle 8 engelli üyeye daha akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirecek.

ETKİNLİK İÇİN EGO OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

         Büyükşehir Belediyesi, eğlence programına katılmak isteyen vatandaşlar için 14 Mayıs günü saat 12.30’da şu üç noktadan ücretsiz asansörlü otobüs servis hizmeti verecek:

Sincan Harikalar Diyarı Engelliler Merkezi

Elvankent Aile Yaşam Merkezi

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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