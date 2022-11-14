Ankara Büyükşehir Yönetimi Metro Arızaları ile Vatandaşı Mağdur Etmeye Devam Ediyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), metro arızalarına bir yenisini ekledi. Son dört yılda birçok kez arızalanan metro 10 Kasım günü yine arızalandı. Sabah 06:00’da yaşanan arıza, vatandaşa haber verilmeyince Ankaralı yine mağdur oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Büyükşehir Meclisi Kasım Ayı Toplantısı 6. Oturumunda konuyu gündeme taşıdı. Başkan Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görevini yapmadığını, Ankara ‘nın bir Belediye Başkanı’nın olmadığını söyledi.

Başkan Murat Köse, “Sabah saat 06.00’da metroda oluşan bir arıza ile ilgili hemen alternatif önlemler alınması gerekmez miydi? Vatandaşlarımızın hemen uyarılması, bilgilendirilmesi gerekiyordu. Ancak yine Büyükşehir Belediyesi Ankaralı vatandaşlarımızı mağdur etti. Neden çünkü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğu boş. Belediyede yönetim zafiyeti var diye boşa demiyoruz. Sayın Yavaş’ın yerinde başka biri olsa hemen sorumluluğunu fark eder, önlem alır, haber verir, vatandaşlarımız mağdur olmasın diye düşünür. Ama yok maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir başkanı yok” dedi.

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ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, daha önce yaptığı meclis konuşmasında da ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Belediye Başkanlığı görevini beğenmediğini, bu yüzden işini hakkıyla yapmadığını, Cumhurbaşkanlığı hülyalarına daldığını söylemişti.

Başkan Murat Köse, “Sayın Yavaş, bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu’nu idare etmeye çalışıyor, bir yandan Sayın Akşener ile temasta, bir yandan da Sayın İmamoğlu’yla rekabet ediyor. Mesaisinin tamamını ayırdığı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hülyalara dalıp gidiyor. Ama bu arada, olan Ankara’ya oluyor. Ankara’yı bu uğurda feda ediyor. Ankara’nın belediye başkanı yok arkadaşlar. Kabile Belediyeciliği derken, tam da bunu anlatıyorduk aslında…Ey Mansur Yavaş, Sen, sana inanların en büyük hayal kırıklığısın. Şimdi, Ankaralı hemşerilerimizin vicdanlarına sesleniyorum. Hepimiz, bu şehirde yaşıyoruz. Mansur Yavaş’a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Nereye aday olmak istiyorsan aday olabilirsin. Kemal Bey’i, Meral Hanım’ı ikna edebileceğini, Ekrem Bey’i, girdiğin rekabette tuş edebileceğini hayal edebilirsin. Tabi bunlar sizin iç meseleleriniz. Ama, Ankara Büyükşehir Belediyesinde ciddi bir yönetim krizi yaşandığına herkes şahit. Televizyonları, takip etmeyi, acaba, aday olacak mıyım diye düşünmeyi, bağımlısı olduğun sosyal medyayla oynamayı bırak. Türkiye’nin Başkent’i, yarattığın boşluğu ve yönetim zafiyetini artık taşıyamıyor. Görevini yap Mansur Yavaş. Ankara Belediye Başkanı olduğunu hatırla. 6 milyon Ankaralı’nın vebalinin üzerinde olduğunu hatırla. Garip gurebanın hakkının üzerinde olduğunu hatırla” demişti.