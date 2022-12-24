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Sporu ve sporcuyu desteklemeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde yer alan spor kulüpleri başarıya doymuyor. 15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Isparta’da düzenlenen 609 kulüp ve 4 bin sporcunun katıldığı Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü; kazandığı 5 madalya ile erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken kadınlarda üçüncü, genel klasmanda ise ikinci oldu.

Başkentte sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi sporun her branşına destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir bünyesinde yer alan spor kulüpleri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı rekoru kırarak adını dünyaya duyurmaya başladı.

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’DAN TARİHİ BAŞARI

15-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Isparta’da yapılan, toplamda 4 bin sporcu ve 609 kulübün katıldığı Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor tarihi bir başarıya imza attı.

Turnuvada 4 altın 1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü; erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken kadınlar kategorisinde üçüncü, genel klasmanda ise ikinci oldu.

58 kg erkeklerde İbrahim Öter, 63 kg erkeklerde Oğuzhan Kılıçkaya, 87 kg erkeklerde Haltan Uygun, 57 kg bayanlarda Zehra Kaygısız altın madalya; 73 kg bayanlarda Dilara Arslan ise bronz madalya kazandı.