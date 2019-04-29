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29 Nisan 2019
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Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde, daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis kaldırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde, daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis kaldırıldı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde özel bölüm kaldırıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde, daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, daire başkanları ile bir araya geldiği belirtildi. Toplantıda alınan karar ile bürokrat-çalışan ayrımının ortadan kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, “Yemekhanemizde bugünden itibaren daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis kaldırıldı. Yeni düzenleme ile herkes için eşit koşullarda yemek imkânı sağlanacak” denildi. 

Büyükşehir belediyesi yemekhanesinde eski sistemde daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürleri, belediye personelinden ayrılmış özel bölümde yemek yiyor, özel servis elemanlarından hizmet alıyordu.

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