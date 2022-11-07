ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR

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Üniversite tercihlerini Başkentten yana kullanan ancak barınma sorunuyla karşı karşıya kalan öğrencilerin imdadına bu yıl da Ankara Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Yurtlara yerleşemediği için açıkta kalan 648 öğrenci ABB’ye ait geçici barınma evlerine yerleştirildi. Barınma evlerindeki öğrencilere; ücretsiz kahvaltı, akşam yemeği, 24 saat sıcak su ve çay hizmetlerinin yanında ücretsiz Wi-Fi ve haftanın 6 günü çamaşırhane ile sosyal aktivite desteği sağlanıyor.

Üniversiteyi kazanarak Ankara’ya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere geçici konaklama desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor.

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Barınma sorunu nedeniyle açıkta kalan 648 öğrenci; Mamak Araplar Sosyal Konutları, Gazi Mahallesi Kurtuluş Geçici Öğrenci Barınma Evi ve Mustafa Kemal Mahallesi Metkay Geçici Öğrenci Barınma Evine yerleştirildi.

ÖĞRENCİLER BARINMA EVLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarındaki barınma evlerine yerleştirilen 648 öğrenciye; ücretsiz kahvaltı, akşam yemeği, 24 saat sıcak su ve çay hizmetlerinin yanında ücretsiz Wi-Fi ve haftanın 6 günü çamaşırhane ile sosyal aktivite desteği sağlıyor.

Üniversite okumak için Ankara’ya gelen ve KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere bu yıl da desteklerini sürdürdüklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Şu anda Ankara’da 648 öğrencimizi yurtlarımızda ücretsiz olarak ağırlıyoruz. Gazi Mahallesi’nde olan barınma evini 3 Ekim’de açtık. Öğrencilerimize kahvaltı ve akşam yemeklerini ikram ediyoruz. Üniversiteli gençlerimizin tek ihtiyacının barınma ve beslenme olmadığının farkındayız. Öğrencilerimizin belediyemizin kültür ve sanat etkinliklerine katılmalarını da sağlıyoruz. Mansur Başkan’ımızın dediği gibi; ‘ihtiyaç sahibi ailemizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin, yurtlarımızda misafir değil ev sahibi sizlersiniz” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesinin üniversiteliler için bu yıl Mamak’taki Araplar Sosyal Tesisleri’nin yerine 2 barınma evini daha hizmete soktu. Mustafa Kemal Mahallesi’nde olan Metkay Geçici Öğrenci Barınma Evi 204 öğrenciyi, Gazi Mahallesi’ndeki Kurtuluş Geçici Öğrenci Barınma Evi’nde ise 93 öğrenciyi misafir ediliyor.

Geçici barınma evlerinde kalan öğrenciler, ABB’ye teşekkür ederek şunları söyledi:

-Aybüke İnce: “Bize sunulan barınma hizmeti çok destek oluyor. Boş zamanlarımızda spor yaparak kafa dağıtabiliyoruz. Her ihtiyaç düşünülmüş. Burada bu fırsatlardan ücretsiz yararlanmak büyük bir şans… Ankara’da olmaktan mutluyum.”

-Emre Sural: “Erzurum’dan geliyorum. Buraya geldiğimizde günümüz ekonomik şartlarında barınma ve beslenme çok zor oluyor ama sağ olsun Başkanımız ve Büyükşehir Belediyemiz bize her türlü desteği sağladılar. Eğitim konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Diğer şehirlerdeki üniversitelerde okuyan arkadaşlarımla iletişime geçtiğimde ‘keşke biz de Ankara’da okusaydık’ dediklerine sürekli şahit oluyorum. Ben de çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi gerçekten bizi kurtardı. Biz eğitimimizi başka şartlarda alamazdık. Ben Ankara’ya ilk geldiğim zaman nerede kalacağımı bilmeden geldim, hiçbir şey bilmeden geldim. Çok sayıda öğrenci buraya geldi, burada barındı. Eğer burada barınamasaydım ben bile düşünemiyorum ne yapacağımı. Kiraya mı çıkardım, arkadaşlarla bir ev mi tutardım? Şu anda maaş alan bir insan bile bunu zor düşünürken bir öğrenci nasıl düşünebilir ki?”

-Esra Nur Sezgin: “Geçen sene KYK yurdu çıkmadığı için açıkta kalmıştım. Bu sene sağ olsun Mansur Başkan bize bu olanakları sağladı. Bu süreçte çok zorlandım ev ve yurt bulamadım. Yurtta spor salonu, 24 saat sıcak su, yemek ve sosyal alanlar var. Konforlu bir ortamda kalıyoruz etüt odalarında ders çalışıyoruz. Özel bir yurt koşulları sağlanıyor bize. Kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum.”

-Semiha Gül: “Geçen sene yurda yerleşemedim. Barınma konusunda çok zorlandım. Büyükşehir Belediyesi bize desteklerini sürekli hissettirdi. Güvenli ve konforlu bir ortamda yaşamak beni derslerime daha çok adapte ediyor. Ankara’da öğrenci olmak bir ayrıcalıktır.”

-Hatice Yücel: “Kalacak yerim yoktu. Ailemin özel yurda gönderme imkânı yok ve ev de kiralayamadım kira ücretleri çok fazla. Bu yurt olmasaydı barınma sorunumu çözemeyecektim hatta okulu bile bırakmak zorunda kalacaktım belki. O nedenle bize sağlanan bu imkânlardan dolayı Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.”

-Yağız Uzunalioğlu: “Giresun’dan geldim. Büyükşehire başvurdum, bana burayı açtılar. İmkânları güzel, geniş, oda arkadaşlarım samimi. Çevresi güzel, dışarı çıkıp oturabiliyoruz. Mansur Başkan’ımıza teşekkür ediyorum.”

-Beyza Yurt: “Buranın bize sunduğu imkânlar çok konforlu ve güvenli. Ücretsiz 2 öğün yemek, 24 saat sıcak su, etüt odası, çamaşırhane gibi ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız her şey burada mevcut.”

-Hacer Köksal: “Kalacak yer bulamadım. Ailemle Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Bana yardımcı oldular ve barınma evine yerleştirdiler. Tüm imkânların ücretsiz olması beni en çok mutlu eden şey… Kendimi şanslı buluyorum.”

-Orazmamet Balkanov: “Türkmenistan’dan geldim. Günümüzün şartlarında eve çıkmak gerçekten çok zor… Ailemden de fazla bir maddi destek gelmediği için yapamazdım. Bize böyle bir imkân sağlandığı için Mansur Başkan’a bu konuda gerçekten çok teşekkür ediyorum.”

Muhammed Özyön: “Burayı ilk kazandığımda KYK Yurdu’na başvurmuştum ama yedekte çıktı. Daha sonrasında da gelmedi sıra. Ev kiraları yüksek olduğu için dışarıda kalmıştım. Ankara Büyükşehir Belediyesini aradım. İlgililer hemen başvurumu kabul etti. Bir ay oldu yerleşeli. Şimdi de gayet memnunum. Başkanımız Mansur Yavaş’a da yazınca her tür konuda destek oluyor. Bir öğrencinin isteyebileceği internet olsun, çalışma ortamı olsun her şey var burada.”

-İsmail Fatih Çiloğlu: “Gaziantep’ten geliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu ev gibi özel bir yurt ortamında kalıyorum. Elektrik sorunu yok, 7/25 sıcak su, internet sürekli var. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konser ve etkinliklere gidebiliyoruz. Odalarımızda ayrı ayrı banyo var. Bu çok güzel bir şey… Özel yurtlarda bile genelde olmuyor.”

-Ahmet Sinan İlhan: “Şanlıurfa’dan geliyorum. Mansur Yavaş’ın yurtlarında kalıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Fiziki şartlar, yemekler her şeyden çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz Mansur Başkan’a.”

-Kaan Yılmaz: “Mersin’den geldim. Sayın Mansur Yavaş’ın ayarladığı bu yurtta 2 senedir kalıyorum. KYK çıkmadı ve kalabileceğimiz bir yer yoktu. Genel olarak bize her konuda yardımcı oluyorlar.”