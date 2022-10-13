ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KADIN VOLEYBOL TAKIMI SEZONUN İLK MAÇINA ÇIKTI

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Başkente ve ülke sporuna yeni sporcular yetiştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Kadınlar 2. Ligi 12. Grup’ta mücadele eden takım, yeni sezonun ilk karşılaşmasında rakibi Ankara Kavakspor’u 3-1 mağlup etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spor kulüpleriyle hem Başkent hem de ülke sporuna yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hızlı başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 12. Grup’ta mücadele eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor genç yetenekleriyle ilk maçına çıktı.

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TVF Beştepe Voleybol Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmada Ankara Kavakspor ile karşı karşıya gelen başarılı sporcular, sahadan 3-1 galip ayrıldı. 25-20 biten ilk seti 5 sayı geride kapatan Ankara’nın genç yetenekleri, 2. seti 16-25, 3. seti 20-25 önde kapattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor karşılaşmanın son setini ise 16 sayı farkla 9-25 önde bitirdi.

AMAÇ: TÜRK SPORUNA YENİ YILDIZLAR KAZANDIRMAK

ABB Başkanı Mansur Yavaş öncülüğünde Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkan Vekili Mehmet Atak, başarılı geçen karşılaşmanın ardından şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın isteği doğrultusunda Türk sporuna genç yıldızlar yetiştirmek ve altyapımıza kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda da hem genç takım hem yıldız takım hem de 2. Lig’de mücadele eden bir takımımız var. Yaş ortalamamız ise 17 civarında. İnşallah Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırabiliriz.”

GENÇ YILDIZLARDAN SPORSEVERLERE ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı’nın yeni sezon hedefi ise başarılı sonuçlar elde ederek bir üst lige çıkmak.

Kulüp olarak taraftarların desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını belirten genç sporcular, şöyle konuştu:

-Ada Kutluay: “Yeni sezonun ilk maçına çıkıyoruz. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Her maçı kazanarak play-off’lara kalmak istiyoruz.”

-Betül Yiğit: “Yeni sezon hazırlıklarımızı tamamladık. Güzel çalıştık ve sezonun ilk maçına çıkıyoruz. Grupları başarı ile geçtikten sonra play-off’lara kalıp 1. Lige çıkmak istiyoruz.”