Ankara Büyükşehir Belediyesi nasıl zarar ettirilir?

Devlet nasıl zarara uğratılır? Bu sorunun yanıtını bugün yapılacak önemli ve çarpıcı bir ihale ile anlatacağım. Yerel seçime aylar kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna 315 milyon Türk Lirası tutarındaki konut, dükkân ve arsaları bugün satıyor.

23,5 yıllık Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından azledildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bugün yapılacak ihalesinden önce hatırlayalım.

Ankaralıların milyonlarca oy ile 5 dönemdir seçtiği Gökçek bir kişinin yani Erdoğan’ın iki dudağının arasından çıkan, “İstifa et Melih” sözleri ile halkın milyonlarca oyu ve iradesi çiğnenerek görevden azledilmesi demokrasinin ruhuna aykırıdır.

Gökçek’i seversiniz, sevmezsiniz o ayrı bir konu ama seçilmiş bir insanı “hiçbir gerekçe göstermeden” görevden alırsanız bu demokrasiye ve “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine aykırıdır.

Varsa bir suçu, cumhuriyet savcıları devreye girer, yasalara uygun şekilde yargıya intikal ettirilir ve yargılanırdı.

“Partimize oy kaybettiriyor” ya da “gelecek seçimde AKP Gökçek ile kazanamaz” diye bu azil işlemini yapıyorsan seçimlere ne gerek var?

Gelelim konumuza, 23,5 belediye başkanlığı döneminde tek seferde bu kadar büyük bir gayrimenkul satışını Melih Gökçek bile yapmamıştı.

Gökçek’in yerine atanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna toplam 315 milyon liralık konut, dükkan, işyeri ve arsayı bugün 20 dakika içinde satacak.

YEREL SEÇİME AYLAR VAR

Yerel seçimlere 5-6 ay kala “atanmış” bir belediye başkanının 315 milyon liralık gayrimenkulü satması etik mi?

Büyükşehir Belediye Meclisindeki muhalefet partilerinin üyeleri bu Encümen kararı ile alınan bu ihale kararını yayınlandıktan sonra öğrenmişler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği Gökçek’in çılgın projesi, “Ankara Kanalının” yapılacağı İmrahor vadisinde 31 dönüm, 50 dönüm ve 64 dönümlük 3 arsa var satılıklar listesinde ki muhammen değerleri 210 milyon lira.

Metrekaresi yaklaşık 1.500 lira ki ihalede artar mı artmaz mı göreceğiz.

Peki, bu arsaların yer aldığı Ankara Kanalı Projesi ne oldu?

Askıda, yani yapılıp yapılmayacağı hala belli değil.

İmrahor vadisindeki 8 mahalle halkı bu ihaleyi bekliyor ama Başkan Tuna’nın bana, “Tek ihalede yapılacak şekilde projeyi tadil ediyoruz” demesinin üzerinden 9 ay geçti.

3-4 gün önce Whatsapp’dan, “Ekim’de ihale edileceği doğru mu?” diye sordum, “Proje çalışması bitmedi, tarih vermek yanıltıcı olur, selamlar” diye yanıt verdi.

Gökçek’in, “Çıgın Proje” olarak tanıttığı Kanal Ankara Projesinin ihalesi 13 Ekim 2017’de yapıldı ve medyada yer alan haberlere göre ihaleyi 89 milyon lirayla İncekaya İnşaat ve Enam İnşaat Ortaklığı kazandı.

Başkan Tuna atandıktan sonra bu ihale sonuçlanmasına rağmen onaylamadı ve iptal etti.

Kanal Ankara 90 milyon lira harcanıp bugünlerde açılışı yapılsaydı Tuna’nın satılığa çıkardığı arsaların değeri yaklaşık yüzde 100 artardı.

Yani metrekaresi 1.500 liradan, en az 3.000 liraya yükselirdi, bu da toplam satış değerinin 210 milyondan, en az 420 milyon liraya çıkması demekti.

Değerli okurlarım kamuyu yani devlete zarar uğratmak, 5 liralık bir malı 8-10 liraya satın almakla ya da ihalelerdeki hilelerle olmaz.

Kamuyu zarara uğratmak işte böyle olur.

İmrahor vadisindeki 8 mahallenin halkını, o arsalara yatırım yapanları, Ankaralıları ve Belediyeyi yani devleti zarara uğratmak tam da budur.

Hesabı sorulur mu?

Başkan Erdoğan, “sorulsun” derse sorulur çünkü artık tek adam hem AKP Genel Başkanı, hem Cumhurbaşkanı hem de yürütmenin başıdır.

O sormazsa, Ankaralılar Mart 2019’da yapılacak yerel seçimde sandıkta hesap sormalıdır.

Bugün (20 Eylül 2018) saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 14 Yenimahalle / ANKARA adresinde ihaleler yapılacak.

İşte satılacak gayrimenkullerin listesi ve saati:

SATIŞ MEVKİ SATILIK

SAYISI TOPLAM TUTARI SAAT ÇANKAYA İLK ADIM 4 6.946.396,00 TL 14.00 MAMAK İMRAHOR 3 210.672.776,50 TL 14.00 ÇANKAYA ÇAYYOLU 1 392.700,00 TL 14.05 ÇANKAYA İLKBAHAR 92 35.815.000,00 TL 14.10 ÇANKAYA İLKBAHAR 5 12.788.090,00 TL 14.15 ÇANKAYA KARAKUSUNLAR 34 48.528.812,91 TL 14.20 TOPLAM 315.143.775,41 TL

Bu satış ile ilgili diğer önemli gelişmeleri de ele alacağım.