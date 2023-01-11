ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: CNG FİYAT TARİFESİNDE HALKIMIZ İÇİN DEĞİŞİKLİK TALEP EDİYORUZ

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EGO Genel Müdürlüğü 1863 adet otobüsle hizmet vermektedir ve bunun yüzde 84’ü CNG’lidir (sıkıştırılmış doğal gaz). Halka uygun fiyatla ulaşım hizmeti veren EGO’nun kullandığı CNG’nin satış tarifesi, sanayi tarifesi olarak belirlenmiş olup konut tarifesinden 4 kat daha fazla ücret ödenmektedir.

1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatı 2019 yılının Nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL’ye yükselmiştir. Maliyet yüzde 1000’den fazla artmıştır.

EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon TL’dir. Toplam bilet geliri ise 120 milyon TL’dir. Aylık zarar 262 milyon TL’dir. Son yapılan fiyat artışının ardından gelirlerin yaklaşık 50 milyon TL artacağı beklenmektedir. YANİ FİYAT ARTIŞI, ZARARIN BEŞTE BİRİNİ KARŞILAMAKTADIR.

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TOPLU TAŞIMADA KULLANILAN CNG, TÜM TÜRKİYE’DE KULLANILAN DOĞAL GAZIN BİNDE 28’İDİR.

Zamanında uygun yakıt maliyeti ve çevreci olması sebebiyle tercih edilen bu otobüslerin şu anki yakıt maliyetleri karşılanabilir düzeyi geçmiştir. Halkımızın uygun fiyatlarla ulaşımı için CNG fiyatlarında konut tarifesinin uygulanmasını talep ediyoruz. Konu hakkında Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ’a durum arz edilmiştir. Düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır.