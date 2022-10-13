ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’IN ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 99. YIL DÖNÜMÜ MESAJI

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Milli mücadelemizin merkezi ve bağımsızlığımızın son kalesi olan Ankara’nın, “Başkent” oluşunun 99. yıl dönümü kutlu olsun.

13 Ekim 1923’te Milli Mücadele’nin karargâhı, aydınlık yarınların şehri, hürriyetimizin simgesi olan kadim kentimiz; sıradan bir yer değildir. Kurtuluş Savaşı boyunca stratejik kararların alındığı, iklimi, jeolojik konumu, mevcut tesisleri ve kuruluşları bakımından Türkiye’nin nabzını tutan bir kenttir. “Bitti” denilen yerde yeniden doğuşun simgesidir. Tüm bu özelliklerinin sonucu olarak Ankara, istiklal ve istikbal mücadelemizin ardından Başkent olarak ilan edilmiştir.

Bizler de Milli egemenliğimizin sembolü olan Ankara’ya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bilinçle altyapımız, yollarımız, yeşil alanlarımız, kırsal kesimdeki üretimimiz, toplumsal dayanışma projelerimiz, öğrenci dostu uygulamalarımız ve esnafın alın terini korumak adına yaptığımız çalışmalarımız Cumhuriyet’in Başkentini ikinci yüzyıla taşıyacaktır. Ankara’yı tıpkı Kurtuluş döneminde olduğu gibi ortak akılla, katılımcılıkla ve şeffaf bir anlayışla yönetmeye devam edeceğiz.

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Bu duygu ve düşüncelerle başta milletimizin Cumhuriyet değerleriyle buluşmasına öncülük eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, Ankara’nın Başkent oluşunda emeği geçen tüm devlet erkânını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ankara’nın Başkent oluşunun 99. yıl dönümünü kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı