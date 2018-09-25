Süslü kadınlar daha güzel dünya için pedal çevirdi. İlki 2013 yılında İzmir’de yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl 6’ncı kez 60’dan fazla şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bisikletlerini ve kendilerini süsleyen binlerce kadın, trafikte bisikletli ve kadın olmaya dikkat çekmek için pedal çevirdi.

İlki 2013 yılında İzmir’de yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl 6’ncı kez 60’dan fazla şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bisikletlerini ve kendilerini süsleyen binlerce kadın, trafikte bisikletli ve kadın olmaya dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Trafikte hem kadınlara hem de bisikletlilere karşı duyarlılığın artırılması ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için Türkiye’nin farklı noktaları ile yurtdışındaki şehirlerde eş zamanlı olarak Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi. Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kent Günü kapsamında yapılan bisiklet turunda daha çok kadının bisiklete binmesi teşvik edilirken belediyelerden de güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep edildi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Ankara ayağı ise Pazar günü Pedallayan Kadınlar’ın öncülüğünde Anıtpark ve Anıtkabir etrafında gerçekleştirildi. Ankara’da bu yıl 4’üncüsü yapılan etkinlikte süslü kadınlar adında basın açıklamasını okuyan Burçin Tarhan, “Bugün çevreye ve kadına duyarlı bir Türkiye için daha cesur ve daha büyük bir inançla pedallarımızı çevireceğiz. Kadına şiddetin yaşanmadığı, ayrımcılığın yapılmadığı, ölümlerin ve çocuk gelinlerin olmadığı, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde trafiğin, benzin derdinin ve çevre kirliliğinin olmadığı bir ülkeye doğru pedallarımızı çevireceğiz” şeklinde konuştu.

“Ankara, bizi takip et” sloganı ile başlayan bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu. Trafik polislerinin geçici süre ile trafiğe kapattığı Anıtkabir etrafındaki yolda rengârenk kıyafetleri, makyajları ve süsleri ile bisiklet süren kadınlar, egzoz kokusuna çiçek kokusu ve parfümleri ile karşılık verdi. Bisikletin hem kişi hem de toplumun sağlığı için önemi, bisikletinin ulaşım aracı olarak daha çok ön plana çıkmasının vurgulandığı etkinlikte kadınlar, gerçekleştirilen konserde de gönüllerince dans etti.