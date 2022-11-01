Ankara Beypazarı’nda 1+1 daire icradan satılık (çoklu satış)

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Beypazarı İlçe, RÜSTEMPAŞA Mahalle/Köy, ÇARŞI Mevkii, 331 Ada, 25 Parsel, 1. KAT 6 Nolu Bağımsız Bölüm Bağımsız Bölüm Özellikleri (1. Kat-6 nolu Konut)
- Adresi : Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 29 Beypazarı / ANKARA
|Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2022 – 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2022 – 14:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 14:31
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