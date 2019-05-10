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10 Mayıs 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Ankara Barosu'ndan karşısındaki YSK'ya gönderme
Ankara Barosu, Yüksek Seçim Kurulu'nun karşısında yer alan binasına “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” yazılı siyah pankart astı.
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Ankara Barosu’ndan karşısındaki YSK’ya gönderme

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Ankara Barosu, Yüksek Seçim Kurulu’nun karşısında yer alan binasına “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” yazılı siyah pankart astı.

Ankara Barosu, YSK’nın İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararını, “Hukuk kılıfına sokulan darbe” olarak nitelendirmişti. Barodan yapılan açıklamada, sandık kurulu teşkiline yönelik itirazların olağanüstü itiraza konu olamayacağının altı çizilmiş, “Görev süreleri, kendilerine verilen emir telakki edilmeden uzun zaman önce Anayasa’ya aykırı olarak uzatılmış olan bu atanmışlar, 80 milyona borçlu oldukları kamusal hizmetlerini yapmak yerine hukuken mesnetsiz kararlarıyla, ülke tarihinin karanlık sayfalarına elleriyle işlemişlerdir” denilmişti.

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