Ankara Barosu’ndan, Hiranur Vakfı’nın yöneticileri hakkında suç duyurusu

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Tuğba SIR/ANKARA, (DHA)- ANKARA Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarıyla ilgili, Hiranur Vakfı’nın yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Ankara Baro Başkanı Köroğlu, İstanbul’da Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G. ile 29 yaşındaki Kadir İstekli arasında dini nikah yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Köroğlu, 6 yaşında bir çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz kaldığını belirterek, “Ne yazık ki karşılaştığımız bu olay ne ilk ne de son. Biliyoruz ki tarikatlar Türkiye’de, din adı altında ve dini duyguları sömürerek çocukları büyük bir karanlığa sürüklüyor. Çocuklar aile ve sosyal hayatlarından koparılıyor, eğitim hakları ellerinden alınıyor, türlü biçimde istismara maruz bırakılıyorlar. Üstelik laik bir hukuk devleti olan ülkemizde, geleceğimiz olan çocukların korunması mümkün. Hepimizin hem bireysel hem toplumsal çabalar ile haksızlığa dur diyebilme gücümüz var. Bugün Ankara Barosu olarak, yıllar süren istismara dur demeyen, göz yuman ve anlaşılıyor ki kendi içinde normalleştiren Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu suçun Hiranur Vakfı yöneticilerinin bilgisi dahilinde işlenmiş olması ve devamına göz yumulması nedeni ile yöneticilerin görevlerine son verilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurumuzu yaptığımızı bildiririz” dedi.

‘HUKUK SİSTEMİMİZ BU OLAYDA BAŞARISIZ OLMUŞTUR’

Hukuki prosedürün ivedilikle başlatılmasını isteyen Köroğlu, “Maalesef hukuk sistemimiz bu olayda çocuğun korunmasında başarısız olmuştur. İddia olunana göre mağdur henüz 14 yaşındayken hukuk sistemine girmiş ancak dosyanın üstünün örtülmesi sağlanmış, çocuk daha fazla mağduriyete uğramaktan kurtarılabilecekken, istismar dolu bir hayata geri dönmeye mahkum edilmiştir. Bu durum hukuk mücadelemizin önemini gözler önüne sermektedir. Çocukların ihmal ve istismarı bazen kapalı kapılar ardında, bazen hepimizin bildiği ancak içi boşaltılmış ahlaki değer yargıları altında gizlenerek gerçekleşmektedir. Üstüne basa basa belirtmek gerekir ki; 18 yaşından önce herkes çocuktur ve çocuklar hiçbir şart ve koşulda evlilik birliğinin tarafı olamazlar” diye konuştu.

‘STAJDA ‘ÇOCUK HUKUKU’ EĞİTİMİ VERİLECEK’

Çocuğun korunmasına yönelik en büyük mücadelenin hukuk alanında verilmesi gerektiğine vurgu yapan Köroğlu, “Bu nedenle Ankara Barosu olarak çocuk istismarının her türlüsüne karşı seferberlik başlatıyoruz. Bize ‘444 43 06’ numaralı ihbar hattı üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz. Meslektaşlarımızın ‘çocuk hukuku ve çocuk adalet sistemi’ üzerine eğitim almasının oldukça önemli olduğunu düşünüyor ve bunun çocuklar adına hukuk sistemini iyileştirmekteki etkisinin büyük olacağına inanıyoruz. Bu sebeple bu dönem itibarıyla baromuz bünyesinde staj eğitimi alan her meslektaşımızın çocuk hukuku bağlamında daha da donanımlı birer hukukçu olmasını sağlamak için staj eğitimimizde ‘çocuk hukuku’ eğitimi verilmesi kararı aldığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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