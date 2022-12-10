Ankara Barosu Dünya İnsan Hakları Günü Açıklaması: İnsan Hakları İhlalleri Derinleşti

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Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, Ankara Adliyesi önünde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için açıklamada bulundu. ‘Daha adil ve eşit bir dünya için mücadelemizi, hukuk yoluyla daima sürdüreceğiz’ dedi.

Hazal Ergen/Ankara

Ankara Adliyesi’nde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu konuşma gerçekleştirdi. Hak ve hür iradenin sınırlandırıldığını ortaya koydu. Mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

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Düşünce Özgürlüğü Kısıtlanıyor

Köroğlu, şu sözleri kullandı: “10 Aralık 1948 tarihinde bundan 74 yıl önce İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edildi. Bildirge açılışını şöyle yapıyordu: ‘Tüm insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik zihniyet ile hareket etmelidirler. İkinci Dünya Savaşı’ndaki yıkımların, ırkçılık ve eşitsizliğin, kitlesel kayıpları yani insan hakları ihlallerinin dünyayı sürüklediği yıkımın bir daha gerçekleşmemesi için bu tarih, Evrensel İnsan Hakları Mahkemesi olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır. Hak ve hürriyetlere saygı, eşitlik, hukuk devleti ilkelerinin esası öncelikle insan haklarına saygılı olmak ve onları referans almaktan geçer.

2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde, 180 ülke arasında 149. sıradadır. 2005 yılında listede 98. sırada yer alan Türkiye’nin aradan geçen 17 yıl içinde basın özgürlüğü açısından iyi bir sınav vermediği aşikardır. Düşünceyi açıklama hürriyetinin etkin kullanılmadığı diğer tüm insan hakların kullanılması veya insan hakları alanındaki mücadelenin daha da güçleştiği bilinen bir gerçektir. Yine basından edindiğimiz bilgilere göre 2022 yılı Ekim ayında düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığı için 20 kişi tutuklanmış, 8 kişi hakkında açılan davada mahkum olmuştur. 25 gazeteci gözaltına alınmış, 10 gazeteci tutuklanmış, 3 gazeteciye soruşturma açılmış, 14 gazeteci mesleğini yaparken saldırıya uğramıştır. 58 internet sitesi haberine erişim engeli kararı verilmiştir. RTÜK tarafından yayın kuruluşlarına 8 idari yaptırım uygulanmıştır. 4 yayın hakkında ise mahkemeler tarafından toplatma kararı verilmiştir.”

‘Mücadele Edeceğiz’

Köroğlu açıklamasına şunları ekledi: “Bu saydıklarımızı maalesef sadece rakamlardan ibaret değil. Her bir ihlalin beraberinde getirdiği ve getireceği sorunlar var. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul edildiği bir daha bu ya da tam 74 yıl geçse de halen insan hakkı ihlallerine maruz kalmaktayız. Bugün ifadelerimizi özgürce açıklayamamakta, toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkımızı kullanamamakta, işyerinde, evde, sokakta, cezaevinde öldürülmekteyiz. Halen ayrımcılığa maruz bırakılıyor, Mesleğimizi ifa ederken saldırıya uğruyor hatta yine mesleğimizi ifa ederken herhalde terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğumuz değerlendirilecek endişesi duyuyoruz ancak korkmuyoruz.

Eşitsizliğin arttığı, ekonomik yoksullaşmanın insan hakları ihlallerini derinleştirdiği, sosyal ve siyasal hakların gittikçe daraltıldığı hatta yok edildiği bu coğrafyada ihlallerin karşısında durmaktan vazgeçmeyecek, her daim mücadele edeceğiz. Ankara Barosu kurulduğu günden bu yana şiddetsiz ve demokratik bir toplum, insan haklarına dayanan bir devlet ve bağımsız bir yargı için mücadele ederek hukuk devletinin en önemli bekçilerinden biri olmuştur. Bu anlayış ve inançla İnsan Hakları Günü’nü tüm kurumsal ve bireysel inancımızla kutluyoruz. Daha adil ve eşit bir dünya için mücadelemizi, hukuk yoluyla daima sürdüreceğimiz sözüyle.”