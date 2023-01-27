Ankara Balıkesirliler Derneği kahvaltısı muhteşem oldu

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Ankara Balıkesirliler Derneği 2023 ilk buluşmasını geniş bir katılımla muhabbetle gerçekleştirdi.

Ankara’daki tüm Balıkesirlilerin tek sesi, tek derneği olan Ankara Balıkesirliler Derneği 2023 yılı ilk buluşmasını T.Barolar Birliği’nde Balıkesirliler Kahvaltı Buluşması olarak kalabalık hemşehri katılımıyla gerçekleştirdi.

Beklenenin üzerinde bir katılımla gerçekleşen kahvaltıya Balıkesir Milletvekillerinden Ahmet AKIN, Ankara Milletvekili ama Balıkesir doğumlu Levent GÖK, önceki dönem İlimiz Vekilleri Ömer Lütfü COŞKUN, İlyas YILMAZYILDIZ, önceki dönem Balıkesir Valilerinden Atıl UZELGÜN, hemşehri İşadamları Ziya KARALAR, Ruhi BAYTAR, Devlet Sanatçısı Ünvanına Sahip Fotoğraf Sanatçısı Ozan SAĞDIÇ, Prof. Dr. Nazif ZEYBEK, Prof. Dr. Emin ÇARIKÇI, Ostim Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal SIĞRI ‘da yer aldı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Servet CAMGÖZ yaptığı konuşmada katılımcılara, konuklara teşekkür ederek Ankara’da Balıkesirlilerin birlikteliğinin günden güne geliştiğini, bu yıl 30 üniversite öğrencisine burs verdiklerini vurguladı. Balıkesir ile bağlarının canlı ve güncel işlediğini belirten CAMGÖZ, Ankara’ya gelişlerinde Ankara Balıkesirliler Derneği’ni de ziyaret eden hemşehrilerine, yöneticilere, işadamlarına teşekkür etti, tüm Balıkesirlileri Derneğe davet etti. Dernek ve Yönetimini takdim eden CAMGÖZ, bu Dernek, Balıkesirimizin adına layık olmak, daha yukarılara çekmek için özveriyle, ne katabiliriz düşüncesiyle çalışan bir dernektir diye aktardı. Büyük alkış alan konuşmasında eski burslu öğrencilerinden şimdi iş sahibi olanları gururla takdim edip sahneye çağıran Servet CAMGÖZ

“Ankara Balıkesirliler Derneği, kurumsallaşmış bir dernek olup asıl ve yedek yönetimlerde, denetimlerde 10-15 yıl önceki burslu öğrencilerimizin iş sahibi olup görev almaları, bizim için gururdur” dedi. “Ankara Balıkesirliler Derneği aynı zamanda Ankara’nın saygın Sivil Toplum Kuruluşları arasında yer almakta, etkinliklere davet edilmektedir. “ dedi. Yaklaşmakta olan Ramazan ayındaki fitre ve zekatların Dernek Öğrenci burs hesabına aktarılabileceğini belirten CAMGÖZ bu konuda hemşehrilerinden katkı, destek beklediklerini söyledi.

İlahiyat Fakültesi önceki Dekanı hemşehri Prof.Dr. Nesimi YAZICI’ da Derneğin çalışmalarını, dürüstlüğünü takdirle izlediğini belirterek fitre zekatlarla destek çağrısı yaptı.

Balıkesir Milletvekili Ahmet AKIN da yaptığı konuşmada Ankara Balıkesirliler Derneği ve Yönetiminin çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek kutladı, her zaman beraber olduğunu belirtti.

Beklenenin üzerinde katılımın gerçekleştiği kahvaltıda Ankara Balıkesirliler Derneği yönetimi de katılımcılara şaşırtacımız (sürpriz) var diyerek Balıkesir adına Coğrafi İşaret tescilli Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreğinden getirterek kahvaltıda ikram edildi. Bazı hemşehriler tarafından ilk kez yendiği belirtilen Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği çok beğenildi.

İsmi kahvaltı olsa da ileri saatlere kadar süren buluşma müzik sanatçıları ve Balıkesirlilerin sohbetlerle hasret gidermeleri, muhabbetli vedalarıyla sonlandı.