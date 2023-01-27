Ankara Balıkesirliler Derneği kahvaltısı muhteşem oldu

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Ankara Balıkesirliler Derneği  2023 ilk buluşmasını geniş bir katılımla muhabbetle gerçekleştirdi.

Ankara’daki tüm  Balıkesirlilerin tek sesi, tek derneği olan Ankara Balıkesirliler Derneği 2023 yılı ilk buluşmasını T.Barolar Birliği’nde Balıkesirliler Kahvaltı  Buluşması olarak kalabalık hemşehri katılımıyla  gerçekleştirdi.
 Beklenenin üzerinde   bir katılımla gerçekleşen  kahvaltıya Balıkesir Milletvekillerinden Ahmet AKIN, Ankara Milletvekili ama Balıkesir doğumlu  Levent GÖK, önceki dönem İlimiz Vekilleri  Ömer Lütfü COŞKUN, İlyas YILMAZYILDIZ, önceki dönem Balıkesir Valilerinden  Atıl UZELGÜN, hemşehri  İşadamları Ziya KARALAR, Ruhi BAYTAR,  Devlet Sanatçısı Ünvanına Sahip Fotoğraf Sanatçısı Ozan SAĞDIÇ,  Prof. Dr. Nazif ZEYBEK, Prof. Dr. Emin ÇARIKÇI, Ostim Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Ünsal SIĞRI ‘da yer aldı.
 Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Servet CAMGÖZ yaptığı konuşmada katılımcılara, konuklara teşekkür ederek Ankara’da Balıkesirlilerin birlikteliğinin günden güne geliştiğini, bu yıl 30 üniversite öğrencisine burs verdiklerini vurguladı. Balıkesir ile bağlarının canlı ve güncel işlediğini belirten CAMGÖZ, Ankara’ya gelişlerinde Ankara Balıkesirliler Derneği’ni de ziyaret eden hemşehrilerine, yöneticilere, işadamlarına  teşekkür etti, tüm Balıkesirlileri  Derneğe davet etti. Dernek ve Yönetimini takdim eden CAMGÖZ, bu Dernek, Balıkesirimizin adına layık olmak, daha yukarılara çekmek için özveriyle, ne katabiliriz düşüncesiyle çalışan bir dernektir diye aktardı. Büyük alkış alan konuşmasında eski burslu öğrencilerinden şimdi iş sahibi olanları gururla takdim edip sahneye çağıran  Servet CAMGÖZ
“Ankara Balıkesirliler Derneği, kurumsallaşmış bir dernek olup asıl ve yedek yönetimlerde, denetimlerde 10-15 yıl önceki burslu öğrencilerimizin iş sahibi olup görev almaları, bizim için gururdur”  dedi. “Ankara Balıkesirliler Derneği aynı zamanda Ankara’nın saygın Sivil Toplum Kuruluşları arasında yer almakta, etkinliklere davet edilmektedir. “ dedi. Yaklaşmakta olan Ramazan ayındaki fitre ve zekatların Dernek Öğrenci burs hesabına aktarılabileceğini belirten CAMGÖZ  bu konuda hemşehrilerinden katkı, destek beklediklerini söyledi.
İlahiyat Fakültesi önceki Dekanı hemşehri  Prof.Dr. Nesimi YAZICI’ da Derneğin çalışmalarını, dürüstlüğünü  takdirle izlediğini belirterek fitre zekatlarla  destek çağrısı yaptı.
 Balıkesir Milletvekili Ahmet AKIN da yaptığı konuşmada Ankara Balıkesirliler Derneği ve Yönetiminin çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek kutladı, her zaman beraber olduğunu belirtti.
 Beklenenin  üzerinde katılımın gerçekleştiği kahvaltıda  Ankara Balıkesirliler Derneği yönetimi de katılımcılara  şaşırtacımız  (sürpriz) var diyerek  Balıkesir adına Coğrafi İşaret tescilli Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreğinden getirterek kahvaltıda  ikram edildi. Bazı hemşehriler tarafından ilk kez yendiği belirtilen Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği  çok beğenildi.
 İsmi kahvaltı olsa da ileri saatlere kadar süren  buluşma müzik sanatçıları ve  Balıkesirlilerin sohbetlerle hasret gidermeleri, muhabbetli vedalarıyla  sonlandı.  

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