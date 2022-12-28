Ankara Ayaş’ta 464 m² bağ mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Ayaş İlçe, FERUZ Mahalle/Köy, 168 Ada, 11 Parsel, Ankara İli, Ayaş İlçesi, Feruz Mahallesi Söğütözü Mevkiinde bulunan 464,51 m2 yüzölçümlü Bağ vasıflı 168 ada 11 parsel numaralı taşınmaz% 1-2 eğime ve killi-tınlı toprak yapısına sahip az taşlı , erozyon problemi olmayan, toprak derinliği ve su tutma kapasitesi iyi kuru tarım arazisidir. Keşif esnasında taşınmazın ekili ya da sürülü olmadığı, üzerinde kendiliğinden yetişen ağaç ve çalı grubu bitkiler bulunduğu, herhangi müştemilat bulunmadığı görülmüştür. Taşınmaz mahalle merkezine 2.600 metre , Ayaş merkezine 23,8 km uzaklıkta olup yola cephesi bulunmamaktadır.

Adresi : Ankara Ayaş 168 Ada 11 Parsel Ayaş / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2023 – 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2023 – 10:02

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