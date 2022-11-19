Ankara Ayaş’da 2.354 m² tarla mahkemeden satılık (çoklu satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Ayaş İlçe, EVCİ Mahalle/Köy, 102 Ada, 3 Parsel, Tarım yapmaya uygun, çok taşlı, erozyon, tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan, su tutma kapasitesi ve toprak derinliği iyi, killi-tınlı toprak yapısına sahip, 2.sınıf kuru tarım arazisi niteliğindedir. kuş uçuşu yaklaşık evci köyü camiine 2,3 km kuzeyindedir. Ankara- İstanbul otobanının 150 m kuzeyinde Total benzin istayonunun hemen arkasında kalmaktadır. porselin kuzeyinde ark olup Gol köyü ile sınırdır. zeminde fiili olarak arkın olduğu kısımda toprak yol vardır.

Adresi : Evci Mahallesi, Karayazı Mevkii 102 Ada 3 Parsel Ayaş / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2022 – 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2022 – 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2023 – 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2023 – 12:00

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