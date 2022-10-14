Ankara Altındağ’da 6+1 dubleks daire icradan satılacak

- Reklam -

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Altındağ’da 6+1 dubleks daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Feridunçelik Mahallesi, 1756. Sokak No: 3/23 Altındağ / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 10/11/2022 günü, 2. Satış Günü ise 08/12/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

- Reklam -

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız