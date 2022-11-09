Ankara Altındağ’da 499 m² arsa mahkemeden satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeciler Caddesi ile Akdoğan Sokağın kesiştiği köşede yer alan arsa tapu kaydında Zübeyde Hanım Mahallesi 19764 ada 8 parsele (eski 23069 ada 8 parsel)kain 499,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz boş durumda olup etrafının tel örgü ile çevrilerek otopark olarak kullanıldığı, çevresinde yüksek katlı konutların mevcut olduğu, Kazım Karabekir Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı arasında İskitler olarak adlandırılan bölgede yer aldığı, arsanın zeminde düz olup dikdörtgen şekle sahip olduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Adresi: Zübeyde Hanım Mahallesi Tesviyeciler Caddesi İle Akdoğan Sokağın Kesiştiği Köşede Yer Alan Arsa Altındağ/ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2022 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2022 – 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 13:50

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