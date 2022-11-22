Ankara Altındağ’da 369 m² tarla mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Gültepe Mahallesi, Öğüt Sokak 10 kapı numaralı Apartman ile 14 kapı numaralı Yılmaz Apartmanı arasında kalan taşınmaz tapu kaydında Yenidoğan Mahallesi, 4632 ada, 3 parselde kayıtlı 369,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz fiili olarak imar uygulaması görmüş imarlı ara konumlu arsa olduğu, konutlar arasında 10 m lik yola cepheli olduğu, merkezi konumda ve hastaneye, okullara, ticari alanlara 150-200 m mesafede olduğu, taşınmaz çevresinde konut yerleşim alanları bulunmakta olup, gecekondu tarzı yapıların yıkılarak yerine yeni inşaatların yapıldığı bölgede olduğu, bitişik parsellerin yapılaşmış olduğu, arsa üzerinde yapının olmadığı, düzgün geometrik yapısının olduğu, topografik yapısı üstüne her türlü inşaat yapımına uygun olduğu, tüm belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Gültepe Mahallesi Öğüt Sokak 10 Kapı Numaralı Apartman İle 14 Kapı Numaralı Yılmaz Apartmanı Arasında Kalan Tarla Altındağ / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2023 – 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2023 – 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 14:30

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