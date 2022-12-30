Ankara Altındağ’da 3+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Altındağ İlçe, KARAPÜRÇEK Mahalle/Köy, 24203 Ada, 1 Parsel, 3.Kat, 16 Nolu Bağımsız Bölüm

Ana Taşınmaz Özellikleri;

-Ana taşınmaz 1.032,21 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde 3 Bodrum+Zemin Kat + 3 Normal kattan oluşmaktadır.Ana taşınmaz 7 katlı ve 18 bağımsız bölüm içermektedir.Binada çalışır vaziyette 1 adet asansör mevcuttur. Binanın çekme mesafesinde açık otopark alanı mevcuttur.

Bağımsız Bölüm Özellikleri; (3.kat 16 nolu b.b.)

– Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının 3.katında yer almaktadır. Taşınmaz projesinde ve fiilen 102 m² net 129 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projesinde ve fiilen salon, mutfak, 3 oda, banyo, wc-lvb,antre ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümde ısınma, doğalgazlı yakıt türü ile kombi sistem kullanılmak suretiyle sağlanmaktadır. Daire içerisinde kombi ve kalorifer petekleri mevcut durumda değildir.Taşınmaz keşif anında boş durumdadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Beşikkaya Mahallesi, 512.Cadde No:23 Daire No:16 Altındağ/Ankara Altındağ / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 10:25 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2023 – 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2023 – 10:25

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