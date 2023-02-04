Ankara Altındağ’da 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Altındağ İlçe, FERİDUNÇELİK Mahalle/Köy, 23960 Ada, 1 Parsel, 25 Nolu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz Özellikleri : Bina 3 bodrum, zemin ve 5 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Binada 26 tane mesken, 2 tane ofis-işyeri nitelikli 28 tane bağımsız bölüm vardır.Asansör, elektrik, su ve doğalgaz vardır.Binanın enerji kimlik belgesi yoktur.Bağımsız Bölüm Özellikleri (25 nolu mesken)Bağımsız bölüm 5. Kattadır.Binanın sol yan ve arka (doğu-güney) tarafında yer almaktadır. Projesine göre antre, salon, 3 oda, mutfak, wc, 2 banyo ve 2 balkondan oluşmaktadır.Mahallinde ebeveyn banyo yapılmamış alan diğer banyo içerisinde bırakılmıştır.Antre, salon ve odaların zeminleri laminat parke kaplıdır.. Balkonların zemini seramik kaplıdır. Alanları toplamı 17.50 m2 dir. Projesine göre dairenin (balkonlar hariç) net kullanım alanı 87,00 m2 olarak tespit edilmiştir. Halen boş durumda olup. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi :Feridun Çelik (Başpınar) Mahallesi 1669. Cadde, Yıldız Apartmanı No: 22/25 Altındağ / Ankara

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 – 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 – 14:40 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 – 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 – 14:40

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