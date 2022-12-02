Ankara Altındağ’da 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Altındağ İlçe, BEŞİKKAYA Mahalle, 22112 Ada, 7 Parsel, 1. kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm, KONUT nitelikli taşınmaz; Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapının 1.katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey ve batı cepheli olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz projesinde 87 m² net 112 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz fiilen 97 m² net 112 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projesine aykırı olarak 2 adet balkonda toplam 10 m2lik alanın pvc doğrama ile kapalı kullanım alanına katıldığı görülmüştür. Taşınmaz projesinde ve fiilen salon, mutfak, 3 oda, banyo, wc antre ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz iç mekan olarak normal yapılı durumdadır. Fiili durumu meskendir.

Adresi: Beşikkaya Mahallesi, 1900. Sok. No: 25 Daire No: 4 Altındağ / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2023 – 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 15:00

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