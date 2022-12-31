Ankara Altındağ’da 3+1 daire icradan satılıktır (3/8 hisseli satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, 2941 Ada, 2 Parsel, ÖNCEBECİ Mahalle/Köy, B kapı C Zemin kat 2Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya ait 3/8 hissesinin satışı yapılacak olup Taşınmaz doğu ve batı yönlerine cephelidir.Taşınmaz projesine ve mahalline göre; 72 m² net, 87 m² brüt kullanım alanına sahiptir. 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve antre-hol ve 2 balkon alanlarından oluşmaktadır. Fiili durumu meskendir.

Adresi : Öncebeci Mahallesi, Servi Sokak, No: 6/C Daire No: 2 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2023 – 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2023 – 14:40

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