Ankara Altındağ’da 3+1 daire icradan satılacak

- Reklam -

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Altındağ’da 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Gültepe Mahallesi, Mevlana Caddesi, No: 210A Daire: 28 Altındağ / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 31/08/2022 günü, 2. Satış Günü ise 27/09/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

- Reklam -

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız